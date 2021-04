Stasera in tv | oggi 3 aprile 2021 | Bigfoot Junior e Amici

(Di sabato 3 aprile 2021) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?sabato 3abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 3La programmazione della serata di sabato 3è ampia. Su Rai1 va in onda lo show Una serata tra, con Christian De Sica che ripercorre tutta la sua carriera. Canale 5 propone la terza puntata del serale didi Maria De Filippi. Se avete voglia di guardare una pellicola d'animazione che accontenta tutta la famiglia, su Italia1 c'è. In alternativa, Rai3 propone un'interessante documentario: Città segrete - Palermo. Cosa ...

Advertising

Mov5Stelle : Oggi alle ore 21.30 si svolgerà un'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari alla presenza di @GiuseppeConteIT.… - marattin : Sono già più di 600 - tra dirigenti, militanti e simpatizzanti di @ItaliaViva - gli iscritti all’evento di stasera… - verdeocchio : RT @neap_psycho: ??QUIZ?? Oggi...anzi...da oggi, abbiamo una due giorni di elezioni (spoiler). Iniziamo con la prima parte e vediamo sul vo… - herecvmesthesun : buongiorno oggi è il giorno stasera c’è quella cessata di amici - lamammachioccia : Pronti per la puntata di oggi? Noi team CuccArisa siamo super pronte!! Quale esibizione schiereremo????? Stasera 21… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera oggi

È tempo di ripresa per l' Inter , chealle 20:45 tornerà in campo contro il Bologna . Dopo la sosta forzata e la pause delle ... Il belga, come scrive quest'la Gazzetta dello Sport, è il ...Adpartecipano: Finlandia, Danimarca, Germania, Italia, Slovenia, Paesi Bassi, Spagna, Croazia,... In attesa dell'estrazione del Superenalotto di, sabato 3 aprile, si consiglia di provare a ...Ecco i migliori film e programmi in tv stasera, sabato 3 aprile. Leggi per scoprire che programmi ci sono sui canali RAI, Mediaset e tutti gli altri. Inoltre le nostre proposte Sky e Netflix per le ...Stasera in TV sabato 3 aprile, cosa vedere: Lo Show di Christian De Sica su Rai 1, Bigfoot Jr su Italia 1. Canale 5, appuntamento con Amici ...