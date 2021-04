Rosy Bindi alla Gruber: «Pronta a tornare nel Pd». Scommettiamo che c’entra la corsa al Quirinale? (Di sabato 3 aprile 2021) Rosy Bindi Pronta a tornare nel Pd. Meglio, non lo esclude. Nel frattempo, resta «attenta osservatrice» delle mosse e del percorso di Enrico Letta. Lo ha rivelato a Lilly Gruber nella puntata di Otto e 1/2 che andrà in onda questa sera su La7. «Andarmene – ricorda – non è stata una decisione presa a cuor leggero». Ma, aggiunge, «il Pd non mi diceva più niente, a me come a tante altre persone». Ora, invece, ne risente la voce. E siccome in politica nulla accade per caso, mettendo un poco in fila le cose, se ne può anche dedurre che il suo tempo da «osservatrice» non durerà a lungo. Rosy Bindi ospite a Otto e 1/2 «A pensar male – diceva Andreotti – si fa peccato, ma ci si azzecca». E noi pensiamo che a rinverdire la spenta vocazione di Rosy ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 aprile 2021)nel Pd. Meglio, non lo esclude. Nel frattempo, resta «attenta osservatrice» delle mosse e del percorso di Enrico Letta. Lo ha rivelato a Lillynella puntata di Otto e 1/2 che andrà in onda questa sera su La7. «Andarmene – ricorda – non è stata una decisione presa a cuor leggero». Ma, aggiunge, «il Pd non mi diceva più niente, a me come a tante altre persone». Ora, invece, ne risente la voce. E siccome in politica nulla accade per caso, mettendo un poco in fila le cose, se ne può anche dedurre che il suo tempo da «osservatrice» non durerà a lungo.ospite a Otto e 1/2 «A pensar male – diceva Andreotti – si fa peccato, ma ci si azzecca». E noi pensiamo che a rinverdire la spenta vocazione di...

