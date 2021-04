Rossi: 'Abbiamo provato a cambiare setup, ma non è andata bene' (Di sabato 3 aprile 2021) Si sono concluse le qualifiche della MotoGP al Gran Premio di Doha: super pole position a sorpresa del rookie Jorge Martin , mentre il veterano Valentino Rossi partirà penultimo. È una delle peggiori ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021) Si sono concluse le qualifiche della MotoGP al Gran Premio di Doha: super pole position a sorpresa del rookie Jorge Martin , mentre il veterano Valentinopartirà penultimo. È una delle peggiori ...

