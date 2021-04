Roberto Carlos si rimette in forma e Figo lo prende in giro: “Tua figlia corre più veloce di te…” (Di sabato 3 aprile 2021) Simpatico siparietto social andato in scena su Instagram. Protagonisti due ex compagni di squadra ai tempi del Real Madrid: Roberto Carlos e Luis Figo. L'ex terzino brasiliano ha pubblicato un filmato nel quale si rimette in forma correndo sul tapis roulant. Un video che è stato diviso in più filmati che mostrano anche la sua famiglia, ed in particolare sua figlia, allenarsi dopo il padre.Tra i commenti al post dell'ex giocatore ecco appunto quello di Figo che sa tanto di presa in giro: "Tua figlia va più veloce di te!", ha scritto Paso Doble. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Simpatico siparietto social andato in scena su Instagram. Protagonisti due ex compagni di squadra ai tempi del Real Madrid:e Luis. L'ex terzino brasiliano ha pubblicato un filmato nel quale siinndo sul tapis roulant. Un video che è stato diviso in più filmati che mostrano anche la sua famiglia, ed in particolare sua, allenarsi dopo il padre.Tra i commenti al post dell'ex giocatore ecco appunto quello diche sa tanto di presa in: "Tuava piùdi te!", ha scritto Paso Doble. ITA Sport Press.

Advertising

ItaSportPress : Roberto Carlos si rimette in forma e Figo lo prende in giro: 'Tua figlia corre più veloce di te...' -… - CarlaoBot : RT @dk768: @peppinoprisco22 @javierzanetti @iomatrix23 @SamuelEtoo @LMatthaeus10 @Ronaldo @BaggioOfficial Mah... per Roberto Carlos e Sandr… - dk768 : @peppinoprisco22 @javierzanetti @iomatrix23 @SamuelEtoo @LMatthaeus10 @Ronaldo @BaggioOfficial Mah... per Roberto C… - zazoomblog : Roberto Carlos è irriconoscibile: il video fa il boom sui social - #Roberto #Carlos #irriconoscibile: - hawaiilipili : @Zagzugum Selam ben Roberto Carlos ksjsjkskks -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Carlos Roberto Carlos è irriconoscibile: il video fa il boom sui social Sono ormai cinque anni che Roberto Carlos si è ritirato dal calcio giocato: l'ex difensore di Real Madrid e Inter è stato uno dei più grandi terzini di tutti i tempi ma il tempo passa e oggi le cose sembrano ormai un po' ...

#BARVxL: I miei mondiali VI (Ricordi, commenti e analogie) Nella spedizione doveva fare parte anche Roberto Bettega, ma in uno scontro nella partita di coppa ... il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, ospite di Juan Carlos, re di Spagna, esulta in ...

Roberto Carlos è irriconoscibile: il video fa il boom sui social Corriere dello Sport.it Roberto Carlos è irriconoscibile: il video fa il boom sui social L'ex difensore di Real Madrid e Inter si è ripreso mentre corre sul tapis roulant: quanti commenti, da Figo a Kluivert ...

Challenger Marbella, il sanremese Gianluca Mager affronta lo spezzino Alessandro Giannessio Sanremo. Il sanremese Gianluca Mager torna in campo nel singolare maschile del Challenger Marbella in Spagna. Il tennista di Sanremo, dopo aver battuto Carlos Sanchez Jover, Elias Ymer e Roberto Marco ...

Sono ormai cinque anni chesi è ritirato dal calcio giocato: l'ex difensore di Real Madrid e Inter è stato uno dei più grandi terzini di tutti i tempi ma il tempo passa e oggi le cose sembrano ormai un po' ...Nella spedizione doveva fare parte ancheBettega, ma in uno scontro nella partita di coppa ... il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, ospite di Juan, re di Spagna, esulta in ...L'ex difensore di Real Madrid e Inter si è ripreso mentre corre sul tapis roulant: quanti commenti, da Figo a Kluivert ...Sanremo. Il sanremese Gianluca Mager torna in campo nel singolare maschile del Challenger Marbella in Spagna. Il tennista di Sanremo, dopo aver battuto Carlos Sanchez Jover, Elias Ymer e Roberto Marco ...