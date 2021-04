Pugno duro Pirlo | tre restano a casa

(Di sabato 3 aprile 2021) La Juventus lascerà fuori McKennie, Dybala e Arthur per la gara di oggi alle 18 contro il Torino. Lo ha annunciato Andrea: "Prendo subito la parola per parlare della cosa successa l'altra sera, ...

La Juventus lascerà fuori McKennie, Dybala e Arthur per la gara di oggi alle 18 contro il Torino. Lo ha annunciato Andrea Pirlo: "Prendo subito la parola per parlare della cosa successa l'altra sera, ...Un episodio che va al di là delle polemiche che hanno accompagnato ildella Asl di Brindisi nei confronti dei sanitari non vaccinati. La scoperta ieri mattina: nella sede di via Napoli è ...La Juventus lascerà fuori McKennie, Dybala e Arthur per la gara di oggi alle 18 contro il Torino. Lo ha annunciato Andrea Pirlo: "Prendo subito la parola per parlare della cosa successa l‘altra sera, ...La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, sabato 3 aprile 2021, di TuttoSport ...