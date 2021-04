Pirlo: “Non voglio più parlare dei tre calciatori sospesi”. Andrea Agnelli: “Neanche io di te se non vinci il derby” (Di sabato 3 aprile 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «I tre giocatori coinvolti nell’episodio di qualche sera fa non sono convocati per la partita di… - ZZiliani : C’era una sola domanda da fare a #Pirlo: “È vero che c’erano altri 3 giocatori presenti alla festa oltre a… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il mio obiettivo è continuare a far bene, e farlo alla Juventus. La squalifica di Buffon? Non c… - Leggenda88 : RT @Rossonerosemper: Servizio sul campionato di Sky tg24 Prima la conferenza di Pirlo Poi la conferenza di Conte Il Milan continua a non… - lisaquac81 : RT @forumJuventus: Marchisio: 'Juve, non qualificarsi in Champions sarebbe un fallimento. C'è da ritrovare lo spirito, ma giusto continuare… -