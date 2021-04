Pietro Fontanini | “Uè 3 di Avrîl | Buine Fieste Friûl

Leggi su udine20

(Di sabato 3 aprile 2021) , Per noi friulani il 3 aprile del 1077 è una data significativa perchè rappresenta l’inizio della storia e dell’identità di un popolo i cui elementi forti sono stati mantenuti per secoli: la lingua, la cultura, un modo di essere particolare che ci ha permesso di affrontare e superare i momenti difficili con tenacia. Come Sindaco della Capitale del Friuli sono contento di poter celebrare questa importante data, in attesa dei festeggiamenti che si terranno il prossimo settembre all’interno di Friuli Doc.”