“Pazienti dimentica dall’Usca” | la denuncia della Cisl Medici

(Di domenica 4 aprile 2021) di Erika Noscheseabbandonatidopo l’accertamentopositività; tenuti in casa fino ad una saturazione al limite; impossibilità di comunicare telefonicamente; attese infinite. Sono solo alcune delle problematiche relative all’unità speciale di continuità assistenzialete dallache continua a segnalare alla direzione aziendale le criticità rilevate in ambito sanitario. Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite per decongestionare 118 ed ospedali, e dare una adeguata assistenza aiCovid positivi presso il loro domicilio, “al momento senza un valido coordinamento ed un adeguato supporto tecnico sono diventate un carrozzone inutile che mortifica iche vi operano e lascia insolute le ...

Advertising

christiancritic : @AndreyGromm @OrtigiaP @valy_s @Franco_captain6 @Corrado95865994 @Yi_Benevolence @antonio_bordin @Corriere @evavola… - giovannivianel4 : RT @Lorenzi04539669: @rubino7004 Ohhh rieditiamo..... Un covidiota totale. Completamente asservito alla narrazione imposta, lo specchio pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Pazienti dimentica

Quotidiano di Sicilia

"Era un continuo andare e venire di, con ognuno o almeno con tutti coloro con cui sono ... Mi è venuto spontaneo aiutarlo, non è niente di eccezionale ma non si. In quelle situazioni ...... anche se impegnato in una professione che gli fa girare il mondo, nonle proprie radici ... che rappresenta migliaia di famiglie con l'intento di sostenere ioncologici ...Circa 420 persone, tra pazienti oncologici in trattamento attivo e trapiantati di fegato sono stati vaccinati oggi al PalaVinci di Brindisi. La sessione è stat ..."La paura di andare in ospedale uccide, soprattutto in caso di infarto, quando ogni minuto conta. Come cardiologi siamo preoccupati, a fronte di un aumento dei ricoveri per Covid, che possa ripetersi ...