Pasqua 2021, Italia blindata: controlli su parchi e spiagge (Di sabato 3 aprile 2021) A Pasqua, sarà vietato uscire da casa salvo motivi di lavoro o necessità. Il Viminale ha annunciato controlli severi e una stretta decisa Non c’è scampo. La Pasqua sarà completamente blindata. L’Italia sarà “chiusa” per ben tre giorni, a partire da oggi. Infatti, fino al 5 Aprile compreso, sarà vietato uscire da casa salvo motivi di lavoro, salute o necessità. Blindare il Paese durante questa Pasqua era l’obiettivo primario del Governo che per il 3, 4 e 5 Aprile resterà senza gite fuori porta e pranzi o cene affollate. Il Viminale ha già avvertito tutti quanti per i controlli, che saranno severissimi. Sulle strade si vedranno infatti, più controlli, con posti di blocco previsti su arterie stradali, in prossimità di spiagge, ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021) A, sarà vietato uscire da casa salvo motivi di lavoro o necessità. Il Viminale ha annunciatoseveri e una stretta decisa Non c’è scampo. Lasarà completamente. L’sarà “chiusa” per ben tre giorni, a partire da oggi. Infatti, fino al 5 Aprile compreso, sarà vietato uscire da casa salvo motivi di lavoro, salute o necessità. Blindare il Paese durante questaera l’obiettivo primario del Governo che per il 3, 4 e 5 Aprile resterà senza gite fuori porta e pranzi o cene affollate. Il Viminale ha già avvertito tutti quanti per i, che saranno severissimi. Sulle strade si vedranno infatti, più, con posti di blocco previsti su arterie stradali, in prossimità di, ...

