Napoli soffre contro il Crotone ma vince. L'Atalanta vola (Di sabato 3 aprile 2021) Sabato di calcio in Serie A. L'Atalanta batte l'Udinese e allunga sulla Juve, pari nello scontro salvezza tra Benevento e Parma. Nuovo esordio per Iachini sulla panchina della Fiorentina che affronta il Genoa, entrambe impelagate nella lotta salvezza. Viene fuori un 1-1 che alla fine accontenta le due squadre. I gol maturano nel primo quarto di gara, realizzati da Destro (13') e Vlahovic (23'). Nella ripresa rosso diretto a Ribery (51'), i viola resistono e salgono a 30 punti, +8 sul Cagliari terzultimo. I rossoblù sono a 32.Atalanta-UdineseA Bergamo l'Atalanta piega 3-2 un'Udinese mai doma con doppietta di Muriel nel primo tempo. Il colombiano (ora a quota 18 gol in classifica cannonieri) fa centro al 19' e al 43'. Gli ospiti friulani fanno però capire che non intendono lasciare strada e accorciano con Pereyra appena prima del duplice fischio. L'altro colombiano ...

