Napoli-Crotone, Gattuso lancia Mertens dietro Osimhen. In difesa torna Manolas (Di sabato 3 aprile 2021) Napoli-Crotone, Gattuso sceglie Mertens dietro Osimhen Napoli-Crotone si avvicina, gli azzurri scenderanno in campo oggi alle ore 15:00 cercando di dare continuità alla rincorsa della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 3 aprile 2021)scegliesi avvicina, gli azzurri scenderanno in campo oggi alle ore 15:00 cercando di dare continuità alla rincorsa della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

vincentcascett : Bentornati amici, oggi si torna a fare schifo con la ssc napoli, questa volta facendo cacare col crotone - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli-Crotone, le probabili formazioni: Politano in vantaggio su Lozano - salvione : Diretta Napoli-Crotone ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni - ForzAzzurri1926 : NAPOLI-CROTONE, LE SCELTE GATTUSO RIVOLUZIONA LA FORMAZIONE AZZURRA, SI TORNA ALL'ANTICO. IL MISTER LO LANCIA DAL P… - positanonews : Oggi (ore 15) allo stadio Maradona il Napoli affronta il Crotone.Zielinski tanta paura per nulla,oggi in campo tra… -