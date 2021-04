MotoGP, Valentino Rossi superato dal fratello Luca Marini e in crisi d’identità con la Yamaha Petronas (Di sabato 3 aprile 2021) In questi giorni si è fatto un gran parlare in merito alle dichiarazioni di Marco Lucchinelli. Il Campione del Mondo della 500cc nel 1981 ed ex opinionista televisivo ha infatti detto senza mezzi termini che Valentino Rossi dovrebbe seriamente prendere in considerazione l’ipotesi del ritiro. Parole che hanno fatto scalpore e hanno irritato non poco il diretto interessato. Cionondimeno, bisogna essere onesti e ammettere che “Cavallo pazzo” ha semplicemente avuto il coraggio di dire quello che in tanti pensano. Già, perché non è tanto la carta d’identità a pesare, quando l’assenza di risultati. La longevità agonistica del Dottore è strepitosa, perché essere arrivato a giocarsi un Mondiale all’età di 36 anni rimane un fatto eclatante. Inoltre, non va dimenticato come abbia chiuso al 3° posto il campionato del 2018, quando aveva raggiunto ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) In questi giorni si è fatto un gran parlare in merito alle dichiarazioni di Marco Lucchinelli. Il Campione del Mondo della 500cc nel 1981 ed ex opinionista televisivo ha infatti detto senza mezzi termini chedovrebbe seriamente prendere in considerazione l’ipotesi del ritiro. Parole che hanno fatto scalpore e hanno irritato non poco il diretto interessato. Cionondimeno, bisogna essere onesti e ammettere che “Cavallo pazzo” ha semplicemente avuto il coraggio di dire quello che in tanti pensano. Già, perché non è tanto la cartaa pesare, quando l’assenza di risultati. La longevità agonistica del Dottore è strepitosa, perché essere arrivato a giocarsi un Mondiale all’età di 36 anni rimane un fatto eclatante. Inoltre, non va dimenticato come abbia chiuso al 3° posto il campionato del 2018, quando aveva raggiunto ...

