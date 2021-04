Milan-Sampdoria, match infiammato: “Serve più rispetto” (Di sabato 3 aprile 2021) Episodio che ha fatto discutere durante Milan-Sampdoria che ha visto protagonisti Gigio Donnarumma e Claudio Ranieri. Milan-Sampdoria è ripresa dopo l’intervallo lungo. Il primo tempo ha fatto adirare i tifosi rossoneri, affatto soddisfatti della prestazione della squadra di Stefano Pioli. Zero tiri in porta che, di certo, non hanno reso felici i supporters. Tutte le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 aprile 2021) Episodio che ha fatto discutere duranteche ha visto protagonisti Gigio Donnarumma e Claudio Ranieri.è ripresa dopo l’intervallo lungo. Il primo tempo ha fatto adirare i tifosi rossoneri, affatto soddisfatti della prestazione della squadra di Stefano Pioli. Zero tiri in porta che, di certo, non hanno reso felici i supporters. Tutte le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - AIA_it : Domani, sabato 3 aprile, Massimiliano Irrati (VAR nella partita Milan-Sampdoria) sarà ospite alla @DSportiva in ond… - AntoVitiello : Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria - CarolRadull : Sampdoria 0-1 AC Milan 57' Quagliarella #SerieA - OFFSETDN : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball -