Milan - Sampdoria 0 - 0: fine primo tempo (Di sabato 3 aprile 2021) Termina a reti inviolate il primo tempo tra Milan e Sampdoria. Le due squadre si giocheranno tutto nel secondo tempo. I blucerchiati mettono in seria difficoltà gli avversari: Candreva pennella e ... Leggi su globalist (Di sabato 3 aprile 2021) Termina a reti inviolate iltra. Le due squadre si giocheranno tutto nel secondo. I blucerchiati mettono in seria difficoltà gli avversari: Candreva pennella e ...

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - AIA_it : Domani, sabato 3 aprile, Massimiliano Irrati (VAR nella partita Milan-Sampdoria) sarà ospite alla @DSportiva in ond… - AntoVitiello : Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria - Gazzetta_it : Gol! Milan - Sampdoria 0-1, rete di Quagliarella F. (SAM) - infoitsport : Moviola Milan-Sampdoria, Ibrahimovic protesta per un rigore ma l'arbitro non lo fischia -