Lukaku | “Dobbiamo continuare così Scelta giusta venire all’Inter | Conte ha fatto tantissimo per avermi”

(Di domenica 4 aprile 2021) Romeluha parlatoa Inter TV dopo aver deciso la gara di Bologna col suo gol: “Sono moltonto, la partita è stata difficile ma abbiamo vinto e abbiamoun bello step.”. Sei a 20 gol in due stagioni consecutive con l’Inter. Che momento è per te?“Bello, houna bellaperché ho visto il livello dei giocatori e delll’allenatore, che haper. Io lavoro per la squadra e la aiuto, senza la squadra non sono nessuno. Facciamo un bel lavoro tutti insieme, vogliamo vincere: c’è un obiettivo e...

... il duello Soumaoro vsIONITA RISPONDE A KURTIC Benevento Parma ferme sul risultato di 2 - 1 ... perché i campani hanno segnato 28 gol ma ne hanno pure subiti 52, tuttaviadire che la ...le mette insieme tutte '. Ad aiutarlo, come in tutte le battaglie, il suo fedele compagno ... ma l' Inter non vuole porsi limiti: ' Non bisogna parlare,solo lavorare '. I presupposti ...In attacco Sanchez, Martinez e Lukaku verranno alternati nei prossimi tre impegni ... So che alcuni ragazzi non sono abituati ma quello che abbiamo sempre detto è che dobbiamo concentrarci su noi ...Brozovic sarà il regista, poi Conte confermerà titolare Eriksen nella posizione di mezzala con l’intoccabile Barella sull’altro versante, davanti dovrebbero giocare senza scossoni sia Romelu Lukaku ...