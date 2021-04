Locale aperto a cena nonostante i divieti nel Napoletano: sorpresi clienti a tavola (Di sabato 3 aprile 2021) A cena in un Locale nel Napoletano in zona rossa. E’ successo a Casandrino, dove otto clienti e il titolare sono stati sanzionali dai Carabinieri. Locale aperto a cena nel Napoletano: sorpresi clienti a tavola, denunciati Durante un controllo, i militari della sezione radiomobile di Giugliano hanno sorpreso in una nota bracerie di Casandrino otto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 aprile 2021) Ain unnelin zona rossa. E’ successo a Casandrino, dove ottoe il titolare sono stati sanzionali dai Carabinieri.nel, denunciati Durante un controllo, i militari della sezione radiomobile di Giugliano hanno sorpreso in una nota bracerie di Casandrino otto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Luanastretti1 : RT @Santy86089940: I MIEI FIGLI HANNO APERTO UN LOCALE 8/03/2021...21 ANNI E 18 MI HANNO PROMESSO CHE NON VINCERANNO I CAPRONI ....FORZA RA… - JPCK72 : RT @Santy86089940: I MIEI FIGLI HANNO APERTO UN LOCALE 8/03/2021...21 ANNI E 18 MI HANNO PROMESSO CHE NON VINCERANNO I CAPRONI ....FORZA RA… - Cristian_002020 : RT @Santy86089940: I MIEI FIGLI HANNO APERTO UN LOCALE 8/03/2021...21 ANNI E 18 MI HANNO PROMESSO CHE NON VINCERANNO I CAPRONI ....FORZA RA… - _fiorucci : RT @Santy86089940: I MIEI FIGLI HANNO APERTO UN LOCALE 8/03/2021...21 ANNI E 18 MI HANNO PROMESSO CHE NON VINCERANNO I CAPRONI ....FORZA RA… - StefaniaVaselli : RT @Santy86089940: I MIEI FIGLI HANNO APERTO UN LOCALE 8/03/2021...21 ANNI E 18 MI HANNO PROMESSO CHE NON VINCERANNO I CAPRONI ....FORZA RA… -