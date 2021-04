LIVE Moto2, GP Doha 2021 in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP3 (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DIRETTA LIVE FP3 E QUALIFICHE MOTO3 13.23 Molti piloti, viste le complesse condizioni della pista, preferiscono restare ai box. Il vento e la sabbia non permettono di realizzare tempi competitivi. 13.20 bandiera verde! Inizia la FP3 del GP di Doha per i protagonisti della Moto3. I piloti scendono in pista. 13.17 Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Marco Bezzecchi (Sky) sono pronti a dare spettacolo nella giornata odierna. I due italiani sono i favori per la pole-position, ma attenzione al britannico Sam Lowes (Marc VDS). 13.15 La classifica di ieri della FP2: 1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 290.3 1’58.541 2 21 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGPFP3 E QUALIFICHE MOTO3 13.23 Molti piloti, viste le complesse condizioni della pista, preferiscono restare ai box. Il vento e la sabbia non permettono di realizzare tempi competitivi. 13.20la FP3 del GP diper i protagonisti della Moto3. I piloti scendono in pista. 13.17 Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Marco Bezzecchi (Sky) sono pronti a dare spettacolo nella giornata odierna. I due italiani sono i favori per la pole-position, ma attenzione al britannico Sam Lowes (Marc VDS). 13.15 La classifica di ieri della FP2: 1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 290.3 1’58.541 2 21 ...

