L' antica lezione dantesca

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 3 aprile 2021) Ci sono alcuni politici italiani, un critico tedesco e il monumento di un poeta fiorentino… no, non voglio raccontarvi una di quelle barzellette che circolavano quando ero bambino, ma intervenire nella polemica culturale del momento. Alcuni eminenti politici italiani hanno ritenuto lesivo della nostra dignità nazionale un articolo di Arno Widmann, che sul quotidiano Frankfurter Rundschau ha messo a confronto Dante Alighieri e William Shakespeare, simpatizzando per il drammaturgo inglese. Questa attenzione verso il dibattito culturale da parte della nostra classe politica sarebbe lodevole, se non fosse che nel secolo scorso gli sconfinamenti della politica nel campo della cultura hanno prodotto disastri. Roberto Saviano sul Corriere della Sera ha preso le difese del critico tedesco. Per dimostrare la legittimità delle opinioni di Arno Widmann, lo scrittore napoletano finisce per ...