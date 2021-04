La Sardegna accelera sui vaccini e punta a 119mila dosi a settimana (Di sabato 3 aprile 2021) (Visited 87 times, 88 visits today) Notizie Simili: Apre il nuovo centro vaccinale di Olbia, potrà… vaccini ai disabili, Nieddu: "Massima priorità, ma… Come organizzare la propria ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 3 aprile 2021) (Visited 87 times, 88 visits today) Notizie Simili: Apre il nuovo centro vaccinale di Olbia, potrà…ai disabili, Nieddu: "Massima priorità, ma… Come organizzare la propria ...

Advertising

UnioneSarda : Vaccini anti-Covid, la #Sardegna accelera: somministrate l'83% delle dosi - AnsaSardegna : Vaccini: Sardegna accelera, circa 9mila dosi in 24 ore. Ma Isola resta indietro rispetto su percentuale somministra… - youtgnet : Vaccini, oltre 9mila dosi in un giorno: la Sardegna accelera, ma non basta - vivere_sardegna : Vaccini: Sardegna accelera, circa 9mila dosi in 24 ore - bizcommunityit : La Sardegna accelera sui vaccini: 18mila in due giorni ma ora mancano le dosi -