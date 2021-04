Kurtic | “Questo è un punto che dobbiamo tenerci stretto”

(Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevebto – Col suo ingresso ha cambiato volto al Parma. Jasminha prima sfiorato il gol e poi ha fatto centro battendo Montipò per il momentaneo 1-1. Il centrocampista parmense ha parlato del match ai canali ufficiali del club ducale: “Non sono arrabbiato per il risultato, perché alla fine la squadra nel secondo tempo ha reagito, facendo vedere quelle cose che avremmo dovuto mostrare nel primo tempo, ovvero di essere meno timidi, prendere la palla, tenerla, creare occasioni. Nel secondo tempo abbiamo avuto più la palla, eravamo più sicuri, concreti; poi abbiamo preso un gol su palla inattiva che non sarebbe dovuto accadere. Ilin situazioni come questetenerceloe portarlo a casa” “Chi entra dalla panchina deve dare qualcosa in più, a volte ci si riesce a volte ...

Nella ripresa ha dovuto ricorrere agli straordinari sue Bani in particolare. Incolpevole ... cresce l'intesa con l'argentino, ma apunto del campionato bisogna sfruttare al massimo le ...Il più sembrerebbe fatto per i padroni di casa, ma apunto entrano in scena i ... Il Parma pareggia al 56° cone cinque minuti dopo trova anche la rete del sorpasso con Gagliolo, ...Per questo basterà inserire i dati del proprio abbonamento su ... a centrocampo sarà Brugman ad avere le chiavi del gioco con Kucka e Kurtic che gli faranno compagnia sugli interni. Il terzino ...D’Aversa suona la carica nell’intervallo indovinando la mossa Kurtic. Lo sloveno si guadagna il calcio d ... La scena si ripete in pieno recupero, questa volta Man non è preciso mandando alto oltre la ...