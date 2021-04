Ilenia Fabbri, la figlia insultata sul web perché difende il padre: Arianna sporge querela (Di sabato 3 aprile 2021) Omicidio Ilenia Fabbri: la figlia Arianna ha sporto denuncia. Secondo quanto trapela, la 20nne avrebbe ricevuto insulti e offese sui social. Anche l’attuale fidanzata di suo padre Claudio Nanni, agli arresti perché accusato di avere commissionato il delitto a Pierluigi Barbieri, avrebbe sporto denuncia per diffamazione aggravata Insulti alla figlia di Ilenia Fabbri via web, lei sporge querela I motivi dei feroci attacchi che da settimane riceve a mezzo social Arianna Nanni sarebbero legati al suo appoggio incondizionato dato al padre. La ragazza infatti dalla prima ora ha preso le difese dell’uomo. Prima che gli inquirenti raccogliessero prove concrete contro di lui, ... Leggi su urbanpost (Di sabato 3 aprile 2021) Omicidio: laha sporto denuncia. Secondo quanto trapela, la 20nne avrebbe ricevuto insulti e offese sui social. Anche l’attuale fidanzata di suoClaudio Nanni, agli arrestiaccusato di avere commissionato il delitto a Pierluigi Barbieri, avrebbe sporto denuncia per diffamazione aggravata Insulti alladivia web, leiI motivi dei feroci attacchi che da settimane riceve a mezzo socialNanni sarebbero legati al suo appoggio incondizionato dato al. La ragazza infatti dalla prima ora ha preso le difese dell’uomo. Prima che gli inquirenti raccogliessero prove concrete contro di lui, ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Meriti il carcere per aver difeso tuo padre': la figlia di Ilenia Fabbri insultata sul web - cronaca_news : Faenza, omicidio Ilenia Fabbri: la figlia Arianna sporge querela per gli insulti ricevuti online… - settesere : Delitto Ilenia Fabbri: la figlia Arianna e la compagna dell'ex marito insultate sui social #settesere #news - occhio_notizie : Arianna Nanni e Martina, l'attuale fidanzata di Claudio Nanni, hanno presentato querela per diffamazione aggravata - leggoit : Omicidio di Ilenia Fabbri, sui social piovano insulti alla figlia della vittima. Cosa sta succedendo -