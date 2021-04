Highlights e gol Napoli-Crotone 4-3: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Napoli-Crotone, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Al San Paolo succede tutto ed il contrario di tutto con i padroni di casa che sembrano poter controllare bene grazie alle reti di Insigne, Mertens e Osimhen. Ma gli ospiti non arretrano di un millimetro e riescono clamorosamente a rimontare con Simy e Junior Messias. Di Lorenzo però poi sigla il 4-3 finale. 1-0 INSIGNE 2-0 OSIMHEN 2-1 SIMY 3-1 MERTENS 3-2 SIMY 3-3 MESSIAS 4-3 DI LORENZO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di. Al San Paolo succede tutto ed il contrario di tutto con i padroni di casa che sembrano poter controllare bene grazie alle reti di Insigne, Mertens e Osimhen. Ma gli ospiti non arretrano di un millimetro e riescono clamorosamente a rimontare con Simy e Junior Messias. Di Lorenzo però poi sigla il 4-3 finale. 1-0 INSIGNE 2-0 OSIMHEN 2-1 SIMY 3-1 MERTENS 3-2 SIMY 3-3 MESSIAS 4-3 DI LORENZO SportFace.

Advertising

RaiSport : Stefano #Sensi porta in vantaggio l'#Italia due minuti dopo il suo ingresso in campo!! ?????? La diretta streaming, t… - SkyTG24 : Serie A, alle 20:45 Bologna-Inter: dove vederla e le probabili formazioni - sportli26181512 : Granada-Villarreal 0-3: Nel match valido per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, netta vittoria per il V… - sportli26181512 : Chelsea-West Bromwich Albion 2-5: Gol e spettacolo assicurati nel match valevole per la trentesima giornata della P… - milansette : Milan-Sampdoria 1-1, gol e highlights. Reti di Quagliarella e Hauge, Pioli a -5 dall'Inter -