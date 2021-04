Gessica Notaro, la rinascita dopo l?aggressione: «Mi godo la vita e quando mi guardo allo specchio mi piaccio» (Di sabato 3 aprile 2021) Una rinascita per Gessica Notaro, che dopo l'aggressione con l'acido subita a gennaio del 2017 si sta sottoponendo a una serie di interventi con cui si sta lentamente riappropriandosi del suo... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) Unaper, chel'aggressione con l'acido subita a gennaio del 2017 si sta sottoponendo a una serie di interventi con cui si sta lentamente riappropriandosi del suo...

