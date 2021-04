Fugge all’alt della Polizia Locale e si tuffa nel Serio: pusher arrestato “in acqua” (Di sabato 3 aprile 2021) Nel pomeriggio di mercoledì 31 marzo la Polizia Locale di Seriate ha tratto in arresto uno spacciatore tunisino dopo un rocambolesco inseguimento, anche nelle acque del Serio. Il tutto è iniziato quando la pattuglia di Pronto intervento ha notato un ciclomotore che circolava esponendo un numero di targa trascritto su un cartone. Gli agenti hanno intimato l’alt al mezzo ma il conducente è scappato per circa un chilometro nella zona della stazione. Dopo aver circolato in senso di marcia contrario, braccato dagli agenti l’uomo ha abbandonato il mezzo tentando di recuperare delle dosi di cocaina contenute nel porta oggetti. I vigili, allertando altre pattuglie, l’hanno inseguito di corsa, ma a un certo punto lo straniero si è tuffato nel Serio attraversandolo a nuoto. Gli operatori hanno ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 aprile 2021) Nel pomeriggio di mercoledì 31 marzo ladi Seriate ha tratto in arresto uno spacciatore tunisino dopo un rocambolesco inseguimento, anche nelle acque del. Il tutto è iniziato quando la pattuglia di Pronto intervento ha notato un ciclomotore che circolava esponendo un numero di targa trascritto su un cartone. Gli agenti hanno intimato l’alt al mezzo ma il conducente è scappato per circa un chilometro nella zonastazione. Dopo aver circolato in senso di marcia contrario, braccato dagli agenti l’uomo ha abbandonato il mezzo tentando di recuperare delle dosi di cocaina contenute nel porta oggetti. I vigili, allertando altre pattuglie, l’hanno inseguito di corsa, ma a un certo punto lo straniero si èto nelattraversandolo a nuoto. Gli operatori hanno ...

Advertising

ilarymary : Fuga all’alt sulla moto rubata e pieni di droga. Ecco come va a finire - CronacaOssonaTw : Fugge all'alt e si trova fra la polizia locale e i carabinieri - CronacaOssonaTw : Peschiera Borromeo. Fugge all'alt, ma lo arrestano e salta fuori di tutto. Lo scorso 30 marzo, in serata, 2 strani… - CronacaOssonaTw : Fugge all'alt sulla moto rubata e pieni di droga. Ecco come va a finire #cronaca #milano #Peschieraborromeo #31marzo - ilarymary : Fugge all'alt e si trova fra la polizia locale e i carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Fugge all’alt Carditello, nel Real Sito nasce l'Osservatorio Ambientale "STEFANO TONZIELLO". Il ministro Costa firma la Carta di Carditello per il recupero delle aree colpite da abbandono rifiuti e roghi l'eco di caserta