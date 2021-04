Elisabetta Gregoraci, le frecciatine di Arianna David: “Essere adulti non è da tutti” (Di sabato 3 aprile 2021) Arianna David durante il GF Vip ha confermato i rumor sulla presunta storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: “Elisabetta Gregoraci non è single. Dalle cose che so io lei ha una persona. Si tratta di un ragazzo giovane di 32 anni, biondo con gli occhi azzurri, Stefano Coletti. Ragazzi di sicuro non c’è nulla, ma io so questo. Sta uscendo fuori in questi giorni“. Le dichiarazioni dell’ex Miss Italia le sono costate una letterina dall’avvocato di EliGreg. Ma adesso le due donne in che rapporti sono? Un follower di Arianna le ha chiesto se aver difeso Giulia Salemi le avesse portato grane con l’ex di Biratore. La David ha risposto con un enigmatico: “Eh, Essere adulti non è da ... Leggi su biccy (Di sabato 3 aprile 2021)durante il GF Vip ha confermato i rumor sulla presunta storia d’amore trae Stefano Coletti: “non è single. Dalle cose che so io lei ha una persona. Si tratta di un ragazzo giovane di 32 anni, biondo con gli occhi azzurri, Stefano Coletti. Ragazzi di sicuro non c’è nulla, ma io so questo. Sta uscendo fuori in questi giorni“. Le dichiarazioni dell’ex Miss Italia le sono costate una letterina dall’avvocato di EliGreg. Ma adesso le due donne in che rapporti sono? Un follower dile ha chiesto se aver difeso Giulia Salemi le avesse portato grane con l’ex di Biratore. Laha risposto con un enigmatico: “Eh,non è da ...

