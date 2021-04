Elisa Isoardi | il suo stalker rischia un processo bis Perseguitava anche il portiere di un palazzo per vedere la showgirl

(Di sabato 3 aprile 2021)“Sono il fidanzato di” diceva. Ma non era così. I continui appostamenti e i ripetuti tentativi di accedere ad unin viale Pinturicchio a Roma erano quelli di uno. L’uomo, Riccardo Matacena, un settantenne ossessionato dalla conduttrice televisiva ora naufraga all’Isola del Famosi, si presentava nel suddetto stabile con frequenza convinto che lasi fosse trasferita là. In realtà, a quel numero civico l’ex primadonna de La Prova del Cuoco erano state solo visite isolate., dunque, non c’era. Ma l’uomo si era convinto che ile i condomini delgli mentissero per allontanarlo da lei. Così le sue richieste di vederla e gli atteggiamenti molesti ...

si cambia il costume: via quello intero, si mette il bikini: due pezzi strizzatissimo, tsunami all'Isola dei famosi - GuardaAnchesi confronta sul tema con Francesca ma è di tutt'altra opinione. Secondo'Gilles ha atteggiamenti un po' forti e non li sopporto'. La leader però difende l'amico, in quanto ...Se hai un credo seguilo ma io non mi devo togliere niente”. Continua Gilles con il consenso di Andrea. Anche Elisa Isoardi si confronta sul tema con Francesca ma è di tutt’altra opinione. Secondo ...Fino ad oggi era l’unica ad avere indossato costumi interi, che la rendevano in ogni caso sexy e sensuale Dopo le prime settimane i concorrenti più timidi si stanno lasciando andare e nelle Honduras t ...