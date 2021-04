Denise Pipitone e Olesya Rostova, l’esperto sui loro volti: “Ci sono compatibilità” (Video) (Di sabato 3 aprile 2021) A “Pomeriggio Cinque”, il programma condotto da Barbara D’Urso, il criminalista forense Salvatore Musio analizza le foto tra Denise Pipitone e Olesya, la ragazza apparsa nella tv russa “Ci sono parti dei due volti che hanno compatibilità”. Così afferma a “Pomeriggio Cinque” il criminalista forense Salvatore Musio comparando le foto di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa nel 2004, e Olesya Rostova, la ragazza apparsa nella tv russa, che è stata ripresa a Chi l’ha visto?, che ha dedicato al caso di Denise la puntata andata in onda mercoledì 31 marzo. Intanto – come annunciato ieri pomeriggio durante il programma “La vita in diretta” lunedì si conoscerà l’esito dell’esame del ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 aprile 2021) A “Pomeriggio Cinque”, il programma condotto da Barbara D’Urso, il criminalista forense Salvatore Musio analizza le foto tra, la ragazza apparsa nella tv russa “Ciparti dei dueche hanno”. Così afferma a “Pomeriggio Cinque” il criminalista forense Salvatore Musio comparando le foto di, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa nel 2004, e, la ragazza apparsa nella tv russa, che è stata ripresa a Chi l’ha visto?, che ha dedicato al caso dila puntata andata in onda mercoledì 31 marzo. Intanto – come annunciato ieri pomeriggio durante il programma “La vita in diretta” lunedì si conoscerà l’esito dell’esame del ...

