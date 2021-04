De Luca e la zona rossa in Campania: “La brutta notizia sono i morti” (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Piuttosto che alla zona rossa, continuare a guardare con preoccupazione al numero di contagi e morti che ancora registriamo”: il mio è il messaggio chiaro e puntuale inviato dal presidente della regione Campania Vincenzo de Luca, che oggi a Salerno ha partecipato ad una riunione presso il genio civile per definire gli ultimi aspetti del progetto che sta ultimando il ripristino della strada statale 163 ad Amalfi. Il presidente della regione Campania ha colto l’occasione per ribadire che Amalfi, con la celerità e la sinergia che sono stati utili e importanti per ultimare prima del previsto il cantiere, si candida a diventare il simbolo della rinascita e della ripresa del turismo e di tutta l’economia che superata ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Piuttosto che alla, continuare a guardare con preoccupazione al numero di contagi eche ancora registriamo”: il mio è il messaggio chiaro e puntuale inviato dal presidente della regioneVincenzo de, che oggi a Salerno ha partecipato ad una riunione presso il genio civile per definire gli ultimi aspetti del progetto che sta ultimando il ripristino della strada statale 163 ad Amalfi. Il presidente della regioneha colto l’occasione per ribadire che Amalfi, con la celerità e la sinergia chestati utili e importanti per ultimare prima del previsto il cantiere, si candida a diventare il simbolo della rinascita e della ripresa del turismo e di tutta l’economia che superata ...

