Cosa cerca una spia (Di sabato 3 aprile 2021) Cosa cercavano le spie russe e Cosa poteva aver dato loro Walter Biot? Le indagini proseguono ma l’ordinanza rivela solo una parte del problema. Il gip di Roma ha spiegato nel provvedimento la pericolosità sociale del soggetto; ha quantificato i documenti passati (181 di cui nove “riservatissimi”); ha spiegato il sistema con cui queste informazioni InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 3 aprile 2021)vano le spie russe epoteva aver dato loro Walter Biot? Le indagini proseguono ma l’ordinanza rivela solo una parte del problema. Il gip di Roma ha spiegato nel provvedimento la pericolosità sociale del soggetto; ha quantificato i documenti passati (181 di cui nove “riservatissimi”); ha spiegato il sistema con cui queste informazioni InsideOver.

