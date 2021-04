Campionato Primavera, solo un pari tra Inter e Spal (Di sabato 3 aprile 2021) pari a reti bianche tra Inter e Spal del Campionato Primavera È finito senza gol la partita tra Inter e Spal, match della diciassettesima giornata del Campionato Primavera. In classifica i nerazzurri mantengono il terzo posto a 30 punti a 4 dalla capolista Roma. Dopo un inizio incoraggiante da parte dei ragazzi di Madonna, il pallino del gioco passa nelle mani degli ospiti, che attaccano a testa bassa e vanno più volte vicini al gol del vantaggio, seppur senza creare grandi pericoli dalle parti di Stankovic, tornato dalla prima squadra insieme a Squizzato. Nerazzurri mai pericolosi in zona gol, in sofferenza fisica e sempre in ritardo sugli avversari. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 3 aprile 2021)a reti bianche tradelÈ finito senza gol la partita tra, match della diciassettesima giornata del. In classifica i nerazzurri mantengono il terzo posto a 30 punti a 4 dalla capolista Roma. Dopo un inizio incoraggiante da parte dei ragazzi di Madonna, il pallino del gioco passa nelle mani degli ospiti, che attaccano a testa bassa e vanno più volte vicini al gol del vantaggio, seppur senza creare grandi pericoli dalle parti di Stankovic, tornato dalla prima squadra insieme a Squizzato. Nerazzurri mai pericolosi in zona gol, in sofferenza fisica e sempre in ritardo sugli avversari. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

SilvestriP : Campionato Primavera #GenoaRoma 1?-0? I giovani giallorossi di #ASRoma da quando vengono aggregati con continuit… - canteraviolacom : LIVE! Campionato #Primavera1Tim, #Fiorentina-Ascoli - Fazzettino : In 5 settimane Brown mette piede in campo con OKC 7 volte in 20 partite, 31 minuti in totale. Poi inizia la G Leagu… - IoNascoQui : OLTRE ALLA PRIMA SQUADRA ALLE ORE 15,00 SCENDERA' IN CAMPO AL FERSINI LA LAZIO PRIMAVERA IMPEGNATA NEL 17mo TURNO D… - TheGaffer41 : Bankroll Builder ???? Italy Campionato Primavera 1 ?? 1 Unit #BankrollBuilder #football #bettingtwitter -