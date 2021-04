Cagliari-Verona 0-2: Barak e Lasagna decidono il match della Sardegna Arena (Di sabato 3 aprile 2021) Le reti di Antonin Barak e Kevin Lasagna decidono il match della Sardegna Arena. Il Verona di Juric nonostante non abbia messo in mostra il meglio della sua artiglieria, ha comunque vinto in una trasferta non facile. Il Cagliari di Semplici con questa sconfitta scende sempre più giù, il Verona invece continua a coltivare il sogno Europa League. Come sono scese in campo Cagliari-Hellas Verona? Semplici conferma gran parte degli undici scesi in campo nell’ultima gara di La Spezia. In difesa Klavan al posto di Ceppitelli accompagnato da Rugani e Godin. Duncan, Naniggolan e Nandez fomeranno il terzetto centrocampo. In avanti Joao Pedro e Cerri. Juric risponde con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Le reti di Antonine Kevinil. Ildi Juric nonostante non abbia messo in mostra il megliosua artiglieria, ha comunque vinto in una trasferta non facile. Ildi Semplici con questa sconfitta scende sempre più giù, ilinvece continua a coltivare il sogno Europa League. Come sono scese in campo-Hellas? Semplici conferma gran parte degli undici scesi in campo nell’ultima gara di La Spezia. In difesa Klavan al posto di Ceppitelli accompagnato da Rugani e Godin. Duncan, Naniggolan e Nandez fomeranno il terzetto centrocampo. In avanti Joao Pedro e Cerri. Juric risponde con ...

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Na… - AmegidAbd : Diretta Cagliari-Verona 0-2: i sardi vedono la salvezza sempre più lontana - BobbyMcflyy : Cagliari Verona 0 2 come da me pronosticato ieri sera - sportli26181512 : Barak e Lasagna inguaiano il Cagliari, il Verona passa 2-0: Barak e Lasagna inguaiano il Cagliari, il Verona passa… -