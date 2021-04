Basket, Final Eight Coppa Italia A2 2021: Udine batte Scafati 72-51 e vola in finale (Di sabato 3 aprile 2021) La Old Wild West Udine vince per 72-51 contro la Givova Scafati nella seconda semiFinale delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 2021. La formazione ospite rimane in scia agli avversari solamente nel primo quarto, poi i friulani scappano con un secondo quarto dominato. Nella ripresa Scafati risponde punto su punto ai padroni di casa, ma non basta per recuperare il grande svantaggio accumulato. I friulani dunque accedono alla Finale, dove incontreranno la GeVi Napoli, che a sorpresa ha sconfitto in semiFinale la Bertram Tortona. Di seguito la cronaca e il tabellino del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL CALENDARIO COMPLETO DELLE Final Eight CRONACA – IN ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) La Old Wild Westvince per 72-51 contro la Givovanella seconda semie delledidi Serie A2. La formazione ospite rimane in scia agli avversari solamente nel primo quarto, poi i friulani scappano con un secondo quarto dominato. Nella ripresarisponde punto su punto ai padroni di casa, ma non basta per recuperare il grande svantaggio accumulato. I friulani dunque accedono allae, dove incontreranno la GeVi Napoli, che a sorpresa ha sconfitto in semie la Bertram Tortona. Di seguito la cronaca e il tabellino del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL CALENDARIO COMPLETO DELLECRONACA – IN ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Final Tutti contro Gonzaga: guida alle attesissime Final Four Ncaa Tutti contro Gonzaga. E gli Zags contro la storia. Stasera, dalle 23.15 ora italiana (diretta streaming su ESPN Player), scattano le Final Four , a Indianapolis. Decideranno la squadra campione nazionale universitaria statunitense, la finalissima è in programma lunedì notte. Gli Zags, ateneo di Spokane, Washington, 4 ore d'auto da ...

Pallacanestro Final Eight Coppa Italia: Derthona batte Ferrara e in semifinale affronterà Napoli Cervia (Bertram Derthona 70 " Kleb Basket Ferrara 58) - Buona la prima per Bertram Derthona che a Cervia, quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia, ha battuto Kleb Basket Ferrara 70 - 58. Nella semifinale in programma sabato 3 aprile alle 18 sarà Napoli l'avversario dei Leoni bianconeri. Dopo un primo quarto difficile,...

Basket / Serie A2 Final Eight Coppa Italia A2, Napoli prima finalista. Stasera Udine-Scafati PistoiaSport Brindisi continua a correre: a Cantù (93-71) arriva la 7a vittoria di fila nel ritorno e vince in scioltezza contro una volenterosa e rimaneggiata Cantù per 93-71 preparandosi nel migliore dei modi allo spareggio di martedì in Turchia contro il Pinar Karsiyaka che mette in palio ...

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming Rai: dolci ricordi per Pozzecco Diretta Sassari Virtus Bologna streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1.

