Atalanta-Udinese, le formazioni ufficiali (Di sabato 3 aprile 2021) L'Atalanta cerca punti per la Champions, l'Udinese per un finale di campionato tranquillo. Alle 15.00 al Gewiss Stadium di Bergamo sfida molto interessante. Queste le formazioni ufficiali: Atalanta (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler, Pessina; Malinovskyi; Muriel, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; N. Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Braaf; Okaka. Allenatore: Luca Gotti

