Amici 20: stasera eliminazioni a sorpresa (Di sabato 3 aprile 2021) stasera in prima serata su Canale 5 il terzo serale di Amici 20: ecco cosa accadrà nella puntata tra eliminazioni choc e ballottaggi (SPOILER) Come per le altre puntate il terzo Serale di Amici 20 è stato registrato e, anche questa volta, sono 2 gli allievi che dovranno abbandonare il programma. Come accaduto per Leonardo nella scorsa puntata, in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 3 aprile 2021)in prima serata su Canale 5 il terzo serale di20: ecco cosa accadrà nella puntata trachoc e ballottaggi (SPOILER) Come per le altre puntate il terzo Serale di20 è stato registrato e, anche questa volta, sono 2 gli allievi che dovranno abbandonare il programma. Come accaduto per Leonardo nella scorsa puntata, in… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

tweetsamici20 : Friends di tw, tra pochissimo la pagina ufficiale di Amici dovrebbe annunciare la presenza di stasera della mia fav… - hanviIIera : se stasera non guardo amici l'eliminazione di tommaso non è Mai successa - dugli_cordero : Se stasera esce Deddy organizzo una rivolta fuori gli studi del circo Amici!!! #Amici20 - Ledi58948172 : @Lauradefin1 Mi fai morire. Stasera guardo anche io Amici che ho letto che hanno fatto fuori un ragazzo che non dov… - Giudeciantiss : @AmiciUfficiale @amicii_news Spoiler della puntata di Amici stasera: -