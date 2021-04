Amici 20, ex prof invita a boicottare il programma: la Celentano mette like (Di sabato 3 aprile 2021) Alessandra Celentano non si è mai fatta problemi quando c'era da criticare lo stesso programma di cui fa parte, quindi non c'è da stupirsi se qualche volta esprime qualche giudizio molto pesante sul talent di Maria De Filippi. Ciò che ha fatto nelle ultime ore, tuttavia, conferma il grandissimo malumore della professoressa di danza nei confronti di Amici. Mia Molinari invita tutti a boicottare Amici: Alessandra Celentano approva La Celentano ha infatti messo un cuoricino al post estremamente critico nei confronti del programma di Canale 5 pubblicato da Mia Molinari, che ha fatto parte del cast nel 2011. L'ex ballerina di Buona Domenica ha invitato tutti a boicottare il serale: ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 aprile 2021) Alessandranon si è mai fatta problemi quando c'era da criticare lo stessodi cui fa parte, quindi non c'è da stupirsi se qualche volta esprime qualche giudizio molto pesante sul talent di Maria De Filippi. Ciò che ha fatto nelle ultime ore, tuttavia, conferma il grandissimo malumore dellaessoressa di danza nei confronti di. Mia Molinaritutti a: Alessandraapprova Laha infatti messo un cuoricino al post estremamente critico nei confronti deldi Canale 5 pubblicato da Mia Molinari, che ha fatto parte del cast nel 2011. L'ex ballerina di Buona Domenica hato tutti ail serale: ...

