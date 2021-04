Alessandra Mastronardi | no alle nozze | la motivazione dell’attrice

(Di sabato 3 aprile 2021)è pronta a convolare a? La splendida attrice, protagonista di alcune tra le fiction più amate del piccolo schermo ha dichiarato che è pronta a fare il grande passo, ma prima…: Presto sposa?ha prestato per anni il volto alla dolcissima Eva, personaggio di spicco dei Cesaroni, fiction record di ascolti di Canale 5. E’ passato del tempo da quando lavestiva i panni della protagonista della serie cult. Nel frattempo ha preso parte ad innumerevoli progetti professionali, crescendo sia personalmente che in ambito lavorativo. Oggi la bellaè tra le attrici italiane più apprezzate al mondo, ammirata per bravura e bellezza. Da ...

Advertising

infoitcultura : Alessandra Mastronardi e le nozze: “Prima che succeda passerà del tempo” - _funzioniamo : RT @fedetri13: Alessandra Mastronardi #AlessandraMastronardi #digitalpainting #illustration #GraziaPhotoshoot #drawing - allievizzata : Alessandra Mastronardi x Grazia?? - Lucia22634457 : RT @fedetri13: Alessandra Mastronardi #AlessandraMastronardi #digitalpainting #illustration #GraziaPhotoshoot #drawing - tiziana_oggiano : RT @AlbertoFuschi: Alessandra Mastronardi “Lino Guanciale è come se fosse una persona di famiglia” -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mastronardi

, protagonista insieme a Lino Guanciale de L'allieva, fiction italiana andata in onda per 3 stagioni su Rai Uno, è tornata a parlare di questa serie tv che le ha portato fortuna ...Avevano iniziato a circolare mesi fa alcune voci circa una presunta data di matrimonio tra l'attriceed il suo compagno, l'attore scozzese Ross McCall . Secondo tali rumors, la bella e brava protagonista della storica fiction 'I Cesaroni' avrebbe fissato la data del fatidico ...Prima che succeda passerà del tempo. Oggi l’attrice è felicissima al fianco del collega scozzese, come aveva confessato a Confidenze: “Ross è come la cioccolata Una cosa è certa: il matrimonio per Ale ...Al settimanale Grazia, Alessandra Mastronardi chiarisce i rumors circolati negli ultimi mesi su una presunta data di nozze con il compagno. Avevano iniziato a circolare mesi fa alcune voci circa una ...