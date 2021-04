Abbiategrasso, sette infermieri vaccinati risultati positivi al Covid (Di sabato 3 aprile 2021) di Francesco Pellegatta sette infermieri che lavorano all'ospedale di Abbiategrasso (presidio compreso nell'Asst Ovest Milano assieme agli ospedali di Legnano, Cuggiono e Magenta) vaccinati a gennaio ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 aprile 2021) di Francesco Pellegattache lavorano all'ospedale di(presidio compreso nell'Asst Ovest Milano assieme agli ospedali di Legnano, Cuggiono e Magenta)a gennaio ...

Advertising

Affaritaliani : Sette infermieri positivi dopo doppio vaccino Pfizer - ellygio81 : RT @simabastaroghi: Sintomi lievi per due dei sette infermieri positivi al COVID dopo la vaccinazione completa a gennaio. Il vaccino fa b… - DinoBoicelli : RT @martinoloiacono: Sette infermieri che lavorano nell’ospedale di Abbiategrasso vaccinati a gennaio con doppia dose di Pfizer, sono risul… - Z3r0Rules : RT @simabastaroghi: Sintomi lievi per due dei sette infermieri positivi al COVID dopo la vaccinazione completa a gennaio. Il vaccino fa b… - LuciusV72261299 : RT @simabastaroghi: Sintomi lievi per due dei sette infermieri positivi al COVID dopo la vaccinazione completa a gennaio. Il vaccino fa b… -