Via Crucis 2021 a San Pietro: come e dove seguire in tv la celebrazione con il Papa (Di venerdì 2 aprile 2021) Papa Francesco celebrerà la via Crucis nella Basilica di San Pietro, non sarà ammesso pubblico ma potrà essere seguita in tv: dove e quando. Appena un anno fa abbiamo assistito alla prima celebrazione del triduo pasquale in assenza di fedeli. Lo scoppio della pandemia di covid-19 aveva costretto il governo a limitazioni stringenti e l'immagine L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

vaticannews_it : #31marzo Bambini e bambine protagonisti della #ViaCrucis di #PapaFrancesco. #Gesù, dicono i più piccoli, ci consola… - SimoneCosimi : Caro Lopalco, l’engagement della popolazione non lo avrai mai se proponi una via crucis di misure contraddittorie c… - vaticannews_it : #1aprile Le meditazioni dei bambini e dei ragazzi del gruppo #Agesci di Foligno scelte per la #ViaCrucis di… - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Venerdì Santo senza Via Crucis per le strade, 'La Pasqua sia una realtà interiore' (FOTO) - https://t.co… - horusarcadia : @LiutoGiusto qui c'è gente che muore e voi pensate alla via crucis -