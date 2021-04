Stefania Orlando sparita dalla tv ad un mese dalla fine del Grande Fratello Vip: il suo commento (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono passati 30 giorni da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip e Stefania Orlando si è piazzata al terzo posto, eppure – se lui lo abbiamo visto a Le Iene, a L’Isola dei Famosi, a Verissimo (due volte) ed al Maurizio Costanzo Show (due volte), lei – a parte un’intervista a Barbara d’Urso ed una a Silvia Toffanin – sembrerebbe essere sparita dai radar. Non ha affrontato le sfere di Live Non è la d’Urso, non è tornata opinionista di Pomeriggio Cinque e non ha partecipato alla reunion del GF Vip da Costanzo… La tv “non vuole” Stefania Orlando? A rispondere questa volta è stata direttamente lei su Instagram. “Non c’è nessun ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto, è una mia scelta“. “Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono passati 30 giorni da quando Tommaso Zorzi ha vinto ilVip esi è piazzata al terzo posto, eppure – se lui lo abbiamo visto a Le Iene, a L’Isola dei Famosi, a Verissimo (due volte) ed al Maurizio Costanzo Show (due volte), lei – a parte un’intervista a Barbara d’Urso ed una a Silvia Toffanin – sembrerebbe esseredai radar. Non ha affrontato le sfere di Live Non è la d’Urso, non è tornata opinionista di Pomeriggio Cinque e non ha partecipato alla reunion del GF Vip da Costanzo… La tv “non vuole”? A rispondere questa volta è stata direttamente lei su Instagram. “Non c’è nessun ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto, è una mia scelta“. “Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una ...

