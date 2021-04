Speranza | “La variante inglese è un problema Riaperture? Solo con un quadro diverso”

(Di venerdì 2 aprile 2021)al ‘TG1’: “Il vaccino è l’arma decisiva. Dobbiamo accelerare e lo stiamo facendo”. ROMA – Robertoal TG1 replica alle ipotesi diavanzate dalla Lega già nelle prossime settimane. “Le aperture ci saranno appena i dati epidemiologici ci consegneranno un– le parole del ministro, riportate dall’Adnkronos – in questo momento nel nostro Paese, come nel resto d’Europa, la situazione è ancora molto seria. Ma possiamo guardare con fiducia alle prossime settimane grazie al vaccino e alle misure adottate“. “Preoccupa la” Il titolare della Salute si sofferma anche sulla situazione epidemiologica italiana. “In questa lotta – sottolinea– c’è un primissimo miglioramento, dovuto alle ...

Il Sole 24 ORE

Numeri alla mano, confermati oggi dal ministro della Salute Roberto, nel secondo trimestre ...hanno dato poco spazio al virus per variare e nonostante la metà dei contagi fosse da...Lainglese è diventata prevalente, e questo è il problema con cui abbiamo a che fare'. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenuto in diretta al TG1. 'In questo ...Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite del Tg1. “La variante inglese, più veloce nel contagiare, è diventata prevalente – ha aggiunto -. Credo che questo sia il problema più ...La corsa del virus sia pure leggermente sta rallentando, ma è difficile prevedere un miglioramento effettivo dello scenario prima della fine di maggio. I segnali positivi che si registrano derivano in ...