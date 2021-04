Sambenedettese | testa di maiale davanti casa del presidente

(Di venerdì 2 aprile 2021) Inè crisi nera. Da tempo, ormai, i tesserati del club denunciano il mancato pagamento degli stipendi. Ieri il calciatore simbolo della squadra, Maxi Lopez, ha letto un comunicato a nome di tutta la squadra revocando lo sciopero precedentemente convocato per la gara di domani contro il Matelica. Un atto che, però, ci hanno tenuto a precisare i calciatori, non cancella le promesse disattese e il fatto che a nessuno siano ancora stati pagati gli emolumenti. Inoltre, rimane lo stato di agitazione e la possibilità che lo sciopero sia stato solo rinviato ai prossimi impegni.La brutta storia che ha come protagonista lasi arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riporta Vera Tv, infatti, sarebbe stata ritrovata unadi...

MONTEPRANDONE - Qualcuno, questo pomeriggio, ha piazzato una testa di maiale di fronte all'abitazione del presidente della Sambenedettese Domenico Serafino. Un macabro gesto che rappresenta, in maniera inequivocabile, un messaggio nei confronti del vertice ...