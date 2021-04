Pil,Confindustria: campagna vaccini rapidi o ripresa tarderà ancora (Di venerdì 2 aprile 2021) E' "cruciale che la campagna vaccinale proceda in maniera rapida ed efficiente, come garantito dal Governo; se per qualche ragione ciò non dovesse accadere il rischio è che l'attesa ripresa tardi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) E' "cruciale che lavaccinale proceda in maniera rapida ed efficiente, come garantito dal Governo; se per qualche ragione ciò non dovesse accadere il rischio è che l'attesatardi ...

Ultime Notizie dalla rete : Pil Confindustria Pil,Confindustria: campagna vaccini rapidi o ripresa tarderà ancora A marzo s'interrompe, secondo le stime di Confindustria, la crescita dell'attività nell'industria ... incide sul comparto terziario che nel primo trimestre zavorra la dinamica del Pil, attesa in ...

Strada Bovalino - Bagnara, Nucera: "Raggiunto un primo traguardo importante" Già da Presidente di Confindustria Rc infatti aveva promosso diversi incontri tra i sindaci dell'... costato negli ultimi anni l'esodo di migliaia di giovani e un livello di Pil tra i più bassi d'...

Strada Bovalino-Bagnara, Nucera: “Raggiunto un primo traguardo importante” La vicenda relativa al completamento della strada a scorrimento veloce Bovalino-Bagnara arriva sul tavolo del Governo ...

