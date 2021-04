Osasuna – Getafe chi si salva e chi scende in B

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 aprile 2021)è una partita strategica sotto il profilo salvezza. Valida per la ventinovesima giornata della Liga e si gioca sabato alle ore 18:30 allo stadio El Sadar di Pamplona.chi sie chi? Sfida fondamentale in ottica salvezza quella che vedrà oppostesabato pomeriggio. Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi consecutivi, ottenuti prima della sosta per le nazionali, e non possono permettersi passi falsi se vorranno mantenere una distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. I padroni di casa dovranno sicuramente rinunciare al giovane talento Moncayola, squalificato, oltre che agli infortunati Jony e Roncaglia. Dubbi anche sulle condizioni di Ruben Martinez e Inigo Perez, che ...