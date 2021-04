Moto G100 è il primo Motorola con stabilizzazione video Vidhance di ImintHDblog.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Motorola ha annunciato la scorsa settimana il suo nuovo Moto G100, il top di gamma della rinnovata famiglia Moto G che presto verrà ampliata anche con il Moto G20 e il Moto G60. Il Moto G100, nonostante sia uno smartphone di fascia media, offre comunque diverse caratteristiche di fascia superiore tra cui la modalità “Ready For” che offre un ambiente desktop quando connesso ad un monitor esterno tramite il cavo USB Type-C. Il Moto G100, inoltre, è anche il primo smartphone di Motorola ad includere una nuova modalità di stabilizzazione per i video tramite fotocamera anteriore realizzata in collaborazione con IMINT Image Intelligence. ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021)rola ha annunciato la scorsa settimana il suo nuovo, il top di gamma della rinnovata famigliaG che presto verrà ampliata anche con ilG20 e ilG60. Il, nonostante sia uno smartphone di fascia media, offre comunque diverse caratteristiche di fascia superiore tra cui la modalità “Ready For” che offre un ambiente desktop quando connesso ad un monitor esterno tramite il cavo USB Type-C. Il, inoltre, è anche ilsmartphone dirola ad includere una nuova modalità diper itramite fotocamera anteriore realizzata in collaborazione con IMINT Image Intelligence. ...

Motorola Moto G100, recensione. Prezzo alto per prestazioni al top Motorola Moto G100 è uno smartphone davvero completo per dotazione e prestazioni, perfetto sia per lavoro che per gioco, seppur a un prezzo alto. Ecco la nostra recensione.

