Marchisio: "Non c'è stata alchimia tra Pirlo e la squadra, ma è giusto andare avanti con lui"

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport di cui si riporta un estratto. Il ko col Benevento ha chiuso definitivamente la corsa al titolo, ma anche senza quello stop sarebbe stata molto dura. L'Inter anche quando soffre non prende gol. La Juve invece domina solo se riesce a sbloccare le partite. Manca equilibrio nel saper soffrire e poi fare male. Non c'è stata alchimia tra allenatore, nuovi compagni e vecchi. La testa conta tanto: a fine anno tutti si devono fare un esame di coscienza. Solo chi ha voglia di vincere e lottare deve rimanere. È giusto andare avanti con Pirlo. La squadra era già in calo: bisogna ritrovare lo spirito Juve e l'amalgama. Stagione fallimentare?

