M5s, i parlamentari dopo il discorso di Conte: "Si riparta dai territori". Appendino: "Più forti con nuova identità". Intanto Di Maio vede Letta (Di venerdì 2 aprile 2021) Il giorno dopo il debutto di Giuseppe Conte da leader politico dei 5 stelle, o meglio da leader del "neo Movimento", i portavoce hanno una sola preoccupazione: che vada fino in fondo e lo faccia in fretta. Le premesse sono chiare: l'architettura deve essere rivista dalle fondamenta e perché il Movimento evolva saranno necessari cambiamenti strutturali. Ma tutti sono consapevoli, dai più ai meno entusiasti, che la strada è segnata: la guida dell'ex presidente del Consiglio, forte dei suoi consensi personali, può far sognare al M5s il 20 per cento nei sondaggi e ridare vigore a un progetto che rischiava di perdere ogni spinta propulsiva. L'operazione è complicata e delicatissima: lo ha detto Conte agli eletti mentre illustrava il suo piano, lo sanno i parlamentari come i sindaci e gli amministratori. E proprio per questo ...

