Lucas Torreira, dall'Atletico al Boca Juniors: una mossa da sogno

Il calciatore Lucas Torreira, in prestito dall'Arsenal all'Atletico Madrid potrebbe passare al Boca Juniors. Secondo quanto riferito da ESPN, il Boca Juniors potrebbe offrire un'uscita al centrocampista dell'Arsenal. Il 25enne ha rivelato il suo amore e la sua passione per il club argentino l'anno scorso.

Il Boca Juniors potrebbe offrire a Lucas Torreira una mossa da sogno al club che il centrocampista dell'Arsenal ha sostenuto da ragazzo, secondo quanto riferito. Il nazionale uruguaiano ha lottato per avere un impatto con l'Atletico Madrid ma senza successo in questa stagione dopo essersi unito agli.

