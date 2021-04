LIVE – Milan-Sampdoria | Pioli in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ildi Stefano, reduce dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina, si prepara alla sfida casalinga contro lavalevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma sabato 3 aprile alle ore 12:30 al Giuseppe Meazza. Nella giornata odierna di venerdì 2 aprile il tecnico rossonero parlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAAGGIORNA LA14.05 – “Noi crediamo in tutto quello che facciamo, lavoriamo in serenità e fiducia. Dieci partite sono tante, la lotta si farà ...