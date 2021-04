L’Isola dei Famosi, sbarcano una modella e una campionessa di sci (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Isola dei Famosi, anticipazioni. Nella prossima puntata due new entry sono pronte ad approdare alla Playa Palapa. Arrivano le ultime anticipazioni delL’Isola dei Famosi. Nella prossima puntata due new entry sono pronte a fare il loro debutto sulla Playa Palapa: stiamo parlando di Isolde Kostner, campionessa di sci, e Beatrice Marchetti, modella. Classe 1997, Beatrice Marchetti è una Leggi su 2anews (Di venerdì 2 aprile 2021)dei, anticipazioni. Nella prossima puntata due new entry sono pronte ad approdare alla Playa Palapa. Arrivano le ultime anticipazioni deldei. Nella prossima puntata due new entry sono pronte a fare il loro debutto sulla Playa Palapa: stiamo parlando di Isolde Kostner,di sci, e Beatrice Marchetti,. Classe 1997, Beatrice Marchetti è una

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi: chi tra Awed e Miryea Stabile dovrà abbandona… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - bubinoblog : #ASCOLTITV 1 APRILE 2021: UN PASSO DAL CIELO, L'ISOLA DEI FAMOSI, IL FILM DI ITALIA1, DEL DEBBIO VS FORMIGLI, BUBIN… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Ma la figlia di #Fedez e #ferragni...' #awed ferma l'#isoladeifamosi La domanda in diretta spiazza #IlaryBlasi https://t.co… - onvlysofi : RT @veneredirimmel_: Awed, deperito, in ripresa dopo un mbd per l'eliminazione di Vera, ha comunque due priorità: fare gli auguri a Tommaso… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama