La tavola di Pasqua con i sapori dell'Alto Adige: Pur Südtirol propone genuinità, gusto e freschezza direttamente dai piccoli produttori (Di venerdì 2 aprile 2021) BOLZANO – Festeggiare la Pasqua è un momento speciale per imbandire la tavola di bontà primaverili e dare voce alla propria creatività in cucina. Per l'occasione, l'azienda altoatesina Pur Südtirol, sinonimo di qualità e genuinità regionale a sostegno dei piccoli produttori locali, ha selezionato quattro prodotti che incontrano i sapori tipici della tradizione Pasquale italiana. Ortaggio stagionale e ingrediente apprezzato nei piatti Pasquali l'asparago dei produttori dell'Alto Adige, immancabile l'agnello, proposto nella versione Prosciutto d'agnello cotto alle erbe, seguito dalla colomba Pasquale, artigianale e realizzata con le autentiche albicocche venostane, e per ...

